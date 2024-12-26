В Telegram появился фальшивый аккаунт главы Чувашии

Глава республики Чувашия Олег Николаев сообщил о появлении в Telegram фальшивого аккаунта, в котором используется его имя.

"От моего имени в Телеграме идет рассылка сообщений. Это обман. Не отвечайте на них, блокируйте поддельный аккаунт. Перепроверяйте, с какого профиля поступают сообщения", - написал Николаев в своём настоящем telegram-канале.

Ранее в Telegram-канале главы Перми Эдуарда Соснина появилось странное сообщение об удачном походе в туалет.

"Уважаемые жители города! Спешу сообщить что сегодня я смачно [сходил в туалет - примеч. ред.]" - говорилось в публикации. В настоящий момент сообщение удалено, появилась новая публикация, в которой от лица мэра сообщается, что аккаунт был взломан. Сообщается также, что по времени это совпало с пожарами в отделениях банка.