Хакеры от лица мэра Перми опубликовали сообщение об удачном походе в туалет

В Telegram-канале главы Перми Эдуарда Соснина накануне вечером появилось странное сообщение об удачном походе в туалет.

"Уважаемые жители города! Спешу сообщить что сегодня я смачно [сходил в туалет - примеч. ред.]" - говорилось в публикации. В настоящий момент сообщение удалено, появилась новая публикация, в котором от лица мэра сообщается, что аккаунт был взломан. Сообщается также, что по времени это совпало с пожарами в отделениях банка.

"Сегодня ночью мой аккаунт в Telegram-канале подвергся взлому, а также атаке фейковых аккаунтов, возможно, из Украины. Атака произошла одновременно с возгораниями банкоматов в Индустриальном и Ленинском районах Перми. Также на протяжении последних двух недель мы замечали другие атаки на канал. Нам удалось оперативно вернуть управление аккаунтом, но из-за технических причин обработка обращений и комментариев, поступающих в аккаунт, пока невозможна", - говорится в сообщении.

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