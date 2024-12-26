Россияне стали чаще летать по стране

В 2024 г. россияне стали на 17,6% чаще летать по стране. Популярнее других стала Калмыкия, где в этом году забронировали на 63,8% больше отелей, чем в прошлом.

Такой показатель может быть связан с улучшением транспортной доступности: после начала специальной военной операции аэропорт Элисты был закрыт, и возобновил работу в мае 2024 г. "Вырос" и Русский Север: в Мурманской области объем гостиничных бронирований вырос на 13% год к году, в Архангельской – на 23%, пишет "Ъ".

По данным Российского союза туриндустрии, в целом, россияне все активнее путешествуют внутри страны. По итогам уходящего года количество таких туристических поездок достигнет 96 млн, что на четверть больше, чем годом ранее. Большая часть турпотока –"организованный туризм" с ночевками в коллективных средствах размещения. В пиковый сезон – с мая по конец сентября – россияне совершили в этом году 42 млн поездок.