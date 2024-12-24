Cпрос на новогодние поездки на Северный Кавказ подскочил на четверть

В предстоящие новогодние каникулы больше граждан России, по сравнению с прошлым годом, отправится отдыхать в регионы Северо-Кавказского федерального округа.

Об этом говорится в исследовании Минэка и сервиса "Островок". Количество бронирований номеров в отелях и других средствах коллективного размещения увеличилось на 25% год к году на период с 28 декабря по 12 января.

Информацию о росте бронирований гостиниц на данном направлении подтвердили представители онлайн-сервисов "Яндекс путешествия", "МТС Travel", OneTwoTrip, а также ряд операторов отелей. Интерес к этому направлению подогревают новые виды туристического отдыха.

В целом россияне все активнее путешествуют внутри страны. По итогам уходящего года количество таких туристических поездок достигнет 96 млн, что на четверть больше, чем годом ранее. Об этом говорится в сообщении Российского союза туриндустрии. Большая часть турпотока –"организованный туризм" с ночевками в коллективных средствах размещения. В пиковый сезон – с мая по конец сентября – россияне совершили в этом году 42 млн поездок.

Как заявили в Минэке, все больше путешественников выбирают не только наиболее популярные туристические направления, такие как курорты Краснодарского края, Москва или Санкт-Петербург. Многие отправляются отдыхать на Дальний Восток, в Мурманскую область или на Северный Кавказ, сообщают "Ведомости".