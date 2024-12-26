Шри-Ланка захотела в БРИКС

Шри-Ланка заинтересована во вступлении в БРИКС. Об этом написано письмо российскому лидеру Владимиру Путину.

Страна обратилась к другим странам БРИКС с просьбой о присоединении в качестве страны-партнера и ожидает их положительного ответа, сообщил РИА Новости посол республики в Москве Пакир Амза.

Президент Владимир Путин во время прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, высказался о противодействии Западу в части проведения в Казани саммита БРИКС.

По словам президента, БРИКС – не противодействие Западу или ещё кому-то или чему-то. Организация работает по-другому: на интересы входящих в неё стран. Говоря о саммите структуры в Казани, президент напомнил, что в столице Татарстана на это мероприятие собралось столько политиков, сколько не собиралось в Москве. Глава государства сделал реверанс в сторону принявшего саммит города.