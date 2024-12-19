Путин: БРИКС работает не против кого-то, а за интересы входящих в организацию стран

Президент Владимир Путин во время прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, высказался о противодействии Западу в части проведения в Казани саммита БРИКС.

По словам президента, БРИКС – не противодействие Западу или ещё кому-то или чему-то. Организация работает по-другому: на интересы входящих в неё стран. Говоря о саммите структуры в Казани, президент напомнил, что в столице Татарстана на это мероприятие собралось столько политиков, сколько не собиралось в Москве. Глава государства сделал реверанс в сторону принявшего саммит города.

"Казань сделала удивительный рывок в своём развитии", - сказал Путин, уточнив, что город стал одним из лучших в Европе.

Президент напомнил, что в Татарстане мирно сосуществуют представители различных религий и культур.