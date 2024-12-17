В Китае казнили чиновника-девелопера

В Китае казнен высокопоставленный чиновник Ли Цзяньпин, занимавший должность секретаря партийно-промышленного комитета зоны экономического развития Хух-Хото.

Суд установил, что он использовал свое служебное положение для незаконного завладения средствами государственной компании на сумму более 1,437 млрд юаней (197 млн долларов), также чиновника обвинили в незаконном получении денег от других лиц на общую сумму более 577 млн юаней (79 млн долларов) и в растрате государственных средств на сумму более 1,055 млрд юаней (145 млн долларов), кроме того, он оказывал покровительство преступной группе.

Расследование началось ещё в 2018 году, в 2019 году Ли был исключён из КПК и снят с должности. Это дело называли крупнейшим антикоррупционным расследованием в истории автономного района Внутренняя Монголия. В сентябре 2022 года был вынесен смертный приговор, Ли Цзяньпин подал апелляцию, однако суд кассационной инстанции оставил решение в силе.

Стоит отметить, что зачастую смертные приговоры в Китае выносятся с отсрочкой на неопределенный срок, в результате чего осужденные фактически оказываются пожизненно заключенными. Но в данном случае приговор приведен в исполнение.

Сообщается, что перед казнью Ли Цзяньпину разрешили встретиться с близкими родственниками.