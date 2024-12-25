От онлайн-диалога к живому общению - Игорь Седов встретился с астраханцами в канун Нового года

В преддверии новогодних торжеств в актовом зале СОШ № 64 Астрахани состоялся праздничный концерт-встреча с председателем Городской Думы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» Игорем Седовым.

Как сообщает пресс-служба Думы Астрахани, инициатива собрать для поздравления с Новым годом жителей родилась в чате популярного сетевого мессенджера «Наше Трусово», администрирует который спикер Игорь Седов. Общение в чате происходит круглосуточно, с помощью него астраханцы могут оперативно обратиться за помощью в вопросах ЖКХ, контроля численности безнадзорных животных, несанкционированных свалок, а также получить необходимую справочную информацию.

А накануне Нового года председатель Гордумы решил лично встретиться с теми, с кем общается онлайн уже четыре года. Трусовчане пришли семьями – были и дети, и бабушки с дедушками.

Концертная программа была организована коллективом центра творчества «Арлекино» при СОШ № 64, зажигательные композиции для гостей исполнила также артистка Астраханской государственной филармонии Анна Забелина.

«Новый Год – это прекрасное время для подведения итогов и для того, чтобы поздравить нам друг друга не с помощью сообщений в чате, а лично, вживую! Благодарю вас за конструктивный диалог и взаимодействие в течение не только этого года, но и предыдущих лет! Путь не решим мы всех проблем сразу, но мы будем стремиться к тому, чтобы жизнь астраханцев стала комфортнее! Счастья, здоровья и успехов нам всем в Новом 2025 году!» – поздравил жителей Игорь Седов.