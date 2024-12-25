В заксобрании ЯНАО может снизиться число "профессиональных" депутатов

В заксобрании Ямало-Ненецкого автономного округа в новом созыве, который будет избран в 2025 году, могут уменьшить число "профессиональных" депутатов - депутатов, получающих зарплаты.

Как сообщает "ПиГ" со ссылкой на свои источники, платить будут только спикеру, трем его замам и главам фракций, возможно зарплату оставят также главам комитетов. В заксобрании ЯНАО корреспонденту Накануне.RU не смогли прокомментировать данные сведения.

В настоящий момент зарплату получают 13 депутатов. В бюджете на следующий год на зарплату депутатов заложено 210 млн руб.