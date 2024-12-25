Вице-спикер думы Когалыма стал новым мэром

Депутаты думы Когалыма единогласно поддержали решение об избрании на должность главы города Тимура Агадуллина, сообщили Накануне.RU в департаменте внутренней политики Югры.

С 2016 года Тимур Агадуллин представлял интересы жителей, занимая должности депутата, а затем заместителя председателя городской Думы. В 2017 году стал финалистом Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России", а в 2022 году прошел обучение в рамках образовательной программы "Лидеры изменений Югры 2.0".

20 из 20 депутатов поддержали кандидатуру Тимура Агадуллина.

Напомним, 29 ноября в отставку ушел глава Когалыма, одного из "якорных" городов компании "Лукойла", Николай Пальчиков. Он руководил городом 11 лет. Об этом стало известно после встречи главы города с губернатором Югры Русланом Кухаруком. Глава автономии сообщил, что из-за переезда Пальчиков подал в думу заявление о досрочной отставке.

Когалым – один из главных городов "Лукойла". Первая часть названия организации сформирована из первых букв трех "якорных" для нее городов – Лангепаса, Урая, Когалыма.