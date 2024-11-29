Покинул пост глава одного из "якорных" городов "Лукойла"

Ушел в отставку глава Когалыма, одного из "якорных" городов компании "Лукойла", Николай Пальчиков. Он руководил городом 11 лет.

Об этом стало известно после встречи главы города с губернатором Югры Русланом Кухаруком. Глава автономии сообщил, что из-за переезда Пальчиков подал в думу заявление о досрочной отставке.

"Поблагодарил Николая Николаевича за профессионализм и существенный вклад в развитие Когалыма. Под его руководством город достиг значительных результатов в развитии городской среды, улучшении инфраструктуры и реализации социальных программ", - написал Руслан Кухарук в своем telegram-канале.

Когалым – один из главных городов "Лукойла". Первая часть названия организации сформирована из первых букв трех "якорных" для нее городов – Лангепаса, Урая, Когалыма.