На завершающем пленарном совещании парламентарии ЗСК Краснодарского края рассмотрели ход реализации поручений президентского послания

Обращаясь к коллегам, руководитель парламента Краснодарского края напомнил, что план мероприятий по выполнению поставленных задач был разработан буквально через неделю после оглашения Послания Президента.

«Сейчас, в конце года, очень важно понять, что нам сделать удалось и куда, в первую очередь, следует направить основные усилия», - акцентировал Юрий Бурлачко.

О результатах присутствующим рассказали председатели профильных комитетов.

Замруководителя Законодательного Собрания Николай Петропавловский, курирующий вопросы здравоохранения и соцзащиты, подробно остановился на реализации так называемой дорожной карты. По его словам, в рамках исполнения поручений главы государства ведется планомерная работа по снижению к 2030 году уровня бедности населения ниже 7 процентов, по увеличению охвата долговременным уходом людей пожилого возраста и инвалидов. Николай Петропавловский отметил, что на 48-й сессии краевого парламента была принята Терпрограмма госгарантий на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. При этом в 2025-ом в ней впервые установлены нормативы объема медицинской помощи на посещения с профилактическими целями центров здоровья.

Первый зампредседателя бюджетного комитета Алексей Титов, в свою очередь, проинформировал коллег о проведенной работе по повышению уровня бюджетной обеспеченности региона, по увеличению доли предоставляемых массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Первый зампред комитета Заксобрания по экологии и туризму Андрей Булдин сообщил о том, что предпринималось по решению вопросов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории региона, сохранения лесов и восстановления лесопарковых зон вокруг городов и промцентров, по сохранению и развитию особо охраняемых природных территорий, восстановлению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, а также по реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Завершая планерку, председатель ЗСК подчеркнул, что на сегодняшний день в самых разных сферах деятельности регион набрал неплохие обороты.

«С учетом того, что следующий год объявлен главой государства Годом защитника Отечества, к предстоящему празднованию 80-летия Победы все памятники и мемориалы должны находиться в идеальном состоянии. Ситуацию с ними мы не должны отпускать ни на день», - заключил Юрий Бурлачко.

По итогам обсуждения депутаты приняли резолюцию, сообщает пресс-служба регионального парламента.