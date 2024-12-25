25 Декабря 2024
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Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В селе Луговое учитель русского языка и литературы избила школьника

В селе Луговое учитель русского языка и литературы избила школьника. Информация об этом опубликована в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

На кадрах, опубликованных в местных Telegram-каналах, учитель бьет ребенка по голове и кричит: "Я тебя сейчас убью, рот закрой".

Подписчик сообщил, что после скандала с избиением ученицы другими учениками в туалете, были проведены массовые проверки учебного заведения по всем статьям. Но, на поведение преподавателей никто внимание не обратил.

"Так, учитель русского языка и литературы на своих уроках может вести себя в отношении школьников неподобающим образом. Прошу провести проверку, и отстранить данного педагога от занимаемой должности", - говорится в сообщении.

В департаменте образования Тюменской области сообщили, что инцидент, произошедший в Луговской школе Тюменского муниципального района, не соответствует нормам профессиональной этики педагога.

"Управлением образования Тюменского муниципального района проводится всесторонняя проверка с детальным изучением всех обстоятельств, по результатам которой будут приняты необходимые управленческие меры", - говорится в комментарии.

Прокуратура Тюменской области организовала проверку по публикации в СМИ о применении к ученику школы в селе Луговое непедагогических методов воспитания и насилия, сообщили Накануне.RU в ведомстве. Прокуратура Тюменской области поручила прокурору Тюменского района провести проверку исполнения законодательства об образовании, дать оценку действиям (бездействию) администрации школы и педагога. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Теги: Луговое, учитель, избиение, школьник


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