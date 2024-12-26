Бастрыкин запросил доклад об инциденте в Луговской школе, где учитель избила ребенка

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад об инциденте в Луговской школе, где учитель русского языка и литературы избила ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР. Публикации появились в соцсетях.

По данному факту в следственном управлении СК России по Тюменской области организована процессуальная проверка. Проверку проводят также департамент образования региона, прокуратура.

Председатель СК России запросил у руководителя СУ по Тюменской области Александра Кублякова доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.