Информация о взрыве в районе телевышки во Владикавказе недостоверная

Взрыва в районе телевышки во Владикавказе не было. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

По его словам, это фейк. Меняйло призвал жителей не верить недостоверной информации и не распространять ее. Он напомнил, что за распространение фейков предусмотрена уголовная ответственность.

"Еще раз обращаю внимание жителей республики: не доверяйте непроверенной информации!", - написал глава республики.

Он попросил жителей сообщать информацию, которая может представлять ценность для следствия, по номеру 112.

Сейчас Меняйло находится на месте взрыва в торговом центре.

Взрыв прогремел в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе сегодня утром. Как пишут в соцсетях, в ТЦ вынесло огромное количество окон, из здания идёт дым.

В результате взрыва погибла 57-летняя женщина, которая работала уборщицей и пришла раньше перед открытием, сообщает Baza.

Всего пострадали 13 человек. Большинство пострадавших — сотрудники ТЦ. Посетителей в здании еще не было.

Предварительной причиной взрыва стало скопление газа в здании на четвертом этаже.