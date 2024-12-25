В Екатеринбурге два педагогических вуза объединили в УрГПУ

"Российский государственный профессионально-педагогический университет" (РГППУ) в Екатеринбурге прекратил свое существование в виде самостоятельного учреждения. Путем реорганизации двух вузов, его присоединили к "Уральскому государственному педагогическому университету" (УрГПУ).

Как сообщается на сайте УрГПУ, реорганизация прошла 20 декабря приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2024 № 988. Учебный процесс не прерывался, все условия обучения для студентов остаются прежними.

"В соответствии с ФЗ от 29.12.2021 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" ФГАОУ ВО "УрГПУ" является правопреемником ФГАОУ ВО "РГППУ" и продолжит реализовывать образовательные программы по соответствующим видам, уровням и условиям обучения, в том числе с сохранением всех существующих форм и условий обучения", - говорится в сообщении.

Полное название вуза после завершения мероприятий по реорганизации – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский государственный педагогический университет" (УрГПУ).

Напомним, УрГПУ был основан в 1930 году под названием Уральский индустриально-педагогический институт или УрИПИ. В 1979 году появился Свердловский инженерно-педагогический институт или СИПИ, ставший первым инженерно-педагогическим институтом в СССР.