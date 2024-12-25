NASA: астронавты реально находятся на МКС, а не в киностудии

Теорию заговора, связанную с рождественской елкой на МКС и застрявшими на станции астронавтами опровергли в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), сообщают Известия.

Как пишет New York Post, все началось после того, как Барри Уилмор и Сунита Уильямс показали фотографии в новогодних шапочках рядом с рождественской елкой. Пользователи интернета начали задавать вопросы о том, откуда у них на станции новогодние атрибуты.

По мнению части комментаторов, это свидетельствует о том, что астронавты "находятся в киностудии на Земле", а не "застряли в космосе".

В NASA рассказали, что украшения доставили на станцию в конце ноября.

Ранее мы рассказывали о том, что "Роскосмос" и NASA смогут обсудить подписание третьего дополнения к договору о перекрестных полетах на МКС. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официально сайте правовой информации правительства РФ.

Напомним, что соглашение о перекрестных перелетах было подписано в июле 2022 года. Оно подразумевало под собой полет трех российских космонавтов на пилотируемых кораблях США - Crew Dragon, а также трех американских астронавтов на российских - "Союз М" в 2022-2024 годах.

В декабре следующего года было подписано второе дополнение к договору, согласно которому до 2025 года должно было пройти еще два перекрестных полета. Продление договора, по словам гендиректора "Роскосмоса" Юрия Борисова, обеспечит устойчивость и надежность работы станции.