Правительство России согласилось на переговоры "Роскосмоса" и NASA о перекрестных полетах

"Роскосмос" и NASA смогут обсудить подписание третьего дополнения к договору о перекрестных полетах на МКС. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официально сайте правовой информации правительства РФ.

Напомним, что соглашение о перекрестных перелетах было подписано в июле 2022 года. Оно подразумевало под собой полет трех российских космонавтов на пилотируемых кораблях США - Crew Dragon, а также трех американских астронавтов на российских - "Союз М" в 2022-2024 годах.

В декабре следующего года было подписано второе дополнение к договору, согласно которому до 2025 года должно было пройти еще два перекрестных полета. Продление договора, по словам гендиректора "Роскосмоса" Юрия Борисова, обеспечит устойчивость и надежность работы станции