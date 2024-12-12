12 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

Правительство России согласилось на переговоры "Роскосмоса" и NASA о перекрестных полетах

"Роскосмос" и NASA смогут обсудить подписание третьего дополнения к договору о перекрестных полетах на МКС. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официально сайте правовой информации правительства РФ.

Напомним, что соглашение о перекрестных перелетах было подписано в июле 2022 года. Оно подразумевало под собой полет трех российских космонавтов на пилотируемых кораблях США - Crew Dragon, а также трех американских астронавтов на российских - "Союз М" в 2022-2024 годах.

В декабре следующего года было подписано второе дополнение к договору, согласно которому до 2025 года должно было пройти еще два перекрестных полета. Продление договора, по словам гендиректора "Роскосмоса" Юрия Борисова, обеспечит устойчивость и надежность работы станции

Теги: Роскосмос, NASA, переговоры, договор, перекрестные перелеты


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