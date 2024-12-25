Поставили на колени и сняли на видео. СКР разбирается в инциденте с насилием над школьником в Екатеринбурге

В Екатеринбурге следственный комитет организовал проверку сообщения об издевательствах над школьником одной из гимназий. Якобы обидчик-пятиклассник избил ребенка, а после с другом унижал его, снимая на камеру.

По данным СМИ, инцидент, связанный с применением физического насилия произошел как в гимназии, так и за ее пределами. В одном из случаев школьник избил сверстника, а в другом поставил на колени, вероятно, 8-летнего мальчика, и заставил извиняться на камеру. Сколько детей пострадали от рук пятиклассника - неизвестно.

В СКР по Свердловской области сообщили, что уже организовали проведение процессуальной проверки.

"В рамках проверочных мероприятий сотрудниками СК России будут установлены все обстоятельства указанной ситуации, ей будет дана объективная правовая оценка. Кроме того, будут выяснены причины и условия, которые способствовали произошедшему. По итогам проверки следователем СК России будет принято процессуальное решение", - добавили в ведомстве.