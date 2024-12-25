Фадеев заявил о надзоре за совершившими преступления после СВО

В России есть необходимость предусмотреть надзор в отношении бывших участников спецоперации, кто ранее, до помилования, привлекался по тяжким статьям.

Об этом заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. По его словам, нужны отдельные законодательные инициативы. Речь идет о тех, кто привлекался по серьезным статьям, таким, как убийство или насилие. "Человека помиловали, и он кровью искупил свою вину. Но поскольку на нем тяжкие преступления, наверное, было бы правильно осуществлять такой надзор", - считает Фадеев.

Исполнительный директор "Ассоциации ветеранов СВО" Дмитрий Афанасьев заявил, что речь идет, скорее всего, об административном надзоре за бывшими обвиняемыми и осужденными, которые прошли через спецоперацию. По его словам, проводить аналогии с госслужащими, которые были уличены в коррупции, а потом не могут в течение какого-то времени занимать административные посты – некорректно, так как участник спецоперации – помилован, а это значит, что "вопросов у государства" к нему уже быть не должно, сообщают "Ведомости".

Ранее Верховный суд признал участие в СВО основанием для освобождения от наказания.