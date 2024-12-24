24 Декабря 2024
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Общество Кировская область
Фото: kirovreg.ru

Губернатор Кировской области взял организацию помощи людям и главе Сосновки под личный контроль 

Жители Сосновки Вятскополянского района Кировской области провели сход.

С горожанами встретился вице-губернатор Кировской области. По поручению губернатора Андрей Лучинин обсудил с жителями вопросы развития Сосновкого городского поселения и ситуацию в системе управления.

Диалог с людьми крайне важен для повышения уровня жизни в Сосновке, считают власти региона и заверяют, что ни одна проблема местных жителей не останется без внимания. Вице-губернатор по поручению главы региона сообщил жителям, что власти области будут и впредь уделять серьезное внимание решению проблем людей.

"Это касается и финансовой поддержки району, и повышения его инвестиционной привлекательности. Мы готовы и впредь подключаться и помогать!" – обратился вице-губернатор к жителям.

А накануне Губернатор Александр Соколов встретился с Никитой Гореловым. Обсуждали планы по развитию городского поселения. Ранее губернатор и глава встречались в октябре и тогда речь тоже шла о перспективах развития Сосновки.

Как сообщает пресс-центр Правительства Кировской области, всеми зафиксированными на территории Сосновки нарушениями, в том числе коррупционной направленности, уже занимаются правоохранительные органы.

Губернатор держит ситуацию в муниципалитете под личным контролем.

Теги: александр соколов, жители сосновки, никита горелов, сход жителей


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