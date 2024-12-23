Кировский губернатор предложил встречу мэру-фронтовику, который "нашёл коррупцию во власти"

Губернатор Кировской области Александр Соколов высказался о ситуации вокруг участника специальной военной операции (СВО) и главы Сосновки Никиты Горелова. Ранее появилась информация, что участник президентской программы "Время героев" получил приказ вернуться на фронт, и случилось это якобы после того, как он "накопал" информацию о коррупции во власти.

Сегодня на планерке губернатор Александр Соколов сообщил, что руководитель Сосновки нашел различные нарушения, и предложил политику дать ему подтверждающую это информацию.

"Мы встретимся с Никитой Васильевичем, я думаю, он передаст мне все документы. Я просил бы коллег из прокуратуры и Следственного комитета отнестись к вскрытым фактам с особой серьезностью", - сказал Александр Соколов.

Вместе с тем, он отметил, что сложилась правовая коллизия: "Никита Васильевич служил в армии, был мобилизован и, как выяснилось, до сих пор остается в должности военнослужащего, и приказа на увольнение не было".

В связи с этим он обратился к прокуратуре и отметил, что необходимо дать правовую оценку сложившейся ситуации.

Никита Горелов официально стал главой администрации Сосновки 28 октября. А 20 декабря заявил, что его хотят снять с должности из-за того, что он якобы "обнаружил коррупцию" в органах власти.

В Сосновке намечается сход жителей. Там обсудят вызов Никиты Горелова обратно в воинское подразделение в зоне СВО. Александр Соколов поручил вице-губернатору Андрею Лучинину и первому заместителю руководителя администрации губернатора и правительства Андрею Савельеву встретиться с жителями и обсудить сложившуюся ситуацию, сообщает пресс-служба правительства Кировской области.