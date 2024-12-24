24 Декабря 2024
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Фото: Олег Коровяков

В Екатеринбурге Благотворительный фонд РМК устроил новогоднее представление в Детском хосписе

Благотворительный фонд РМК подарил новогоднее представление пациентам Детского хосписа Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, Благотворительный фонд РМК уже более трех лет поддерживает Детский хоспис в Екатеринбурге и ежегодно проводит новогодние праздники для маленьких пациентов и их родителей. В этом году в гости к ребятам приехал театр кукол "Театр вороны Капы" со спектаклем про брата и сестру Колю и Олю.

Это добрая и поучительная история о том, как дети подарили друг другу подарки, о которых мечтали сами. Они не учли, что при выборе подарка стоит прислушиваться к чувствам и желаниям друг друга.

Новогоднее представление пациентам Детского хосписа Екатеринбурга(2024)|Фото: Олег Коровяков

"На нашем празднике собралось около 70 подопечных хосписа. Это дети с разными заболеваниями: есть и маломобильные, есть и подвижные ребята. И мы стараемся, чтобы все смогли поучаствовать в празднике. Например, каждый год мы устраиваем для детей сладкие мастер-классы, где они могут своими руками или с помощью родителей украсить пряники или пирожные. Это не только вкусно, но и очень полезно для мелкой моторики, особенно это важно для ребят с мышечной атрофией", - рассказала руководитель Благотворительного фонда РМК Мария Горшкова.

Новогоднее представление пациентам Детского хосписа Екатеринбурга(2024)|Фото: Олег Коровяков

После просмотра спектакля ребята приготовили пирожные, а затем в гости к ним пришли главные новогодние герои – Дед Мороз и Снегурочка. Они с радостью выслушали новогодние стихи, которые с таким старанием подготовили дети, и вручили им подарки от Благотворительного фонда РМК.

Новогоднее представление пациентам Детского хосписа Екатеринбурга(2024)|Фото: Олег Коровяков

Благотворительный фонд РМК поддерживает Детский хоспис с самого его основания в 2021 году. Проект по созданию первого детского хосписа в Екатеринбурге был реализован на областные средства, а благотворители взяли на себя то, что выходило за рамки финансирования, – благоустройство территории, что особенно важно для маломобильных пациентов.

Вокруг здания проложили дорожки и смонтировали удобные пандусы у входа, а также оборудовали скамейки, чтобы мамы с детьми могли отдохнуть на свежем воздухе. Также фонд помог с благоустройством детской площадки для маломобильных пациентов. А активисты Волонтерского центра РМК уже три года подряд проводят мастер-классы для ребят и их родителей, чтобы поддержать тех, кто живет в хосписе по две-три недели.

Теги: хоспис, дети, представление, РМК


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