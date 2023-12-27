Опубликовано меню обеда, состоявшегося во время неформального саммита СНГ в Петербурге

Глав государств стран СНГ, которые прилетали в Санкт-Петербург на неформальный саммит этого объединения, кормили пельменями с камчатским крабом и стерлядью. Меню обеда, состоявшегося в Голубом зале Константиновского дворца, опубликовано в близком к пресс-службе президента Беларуси Александра Лукашенко telegram-канале "Пул первого".

В меню вошли сельдь под шубой, пельмени с камчатским крабом, щербет из облепихи, стерлядь томленая с овощами и икорным соусом/оленина с каштановым пюре и черной смородиной, яблочный рулет с мороженым из ряженки. Из напитков гостям предложили два вина – красное (каберне-совиньон, урожай 2020 г.) и белое (рислинг, урожай 2022 г.), оба – российские.

Напомним, во встрече приняли участие президенты России Владимир Путин, Азербайджана – Ильхам Алиев, Беларуси – Александр Лукашенко, Казахстана – Касым-Жомарт Токаев, Киргизии – Садыр Жапаров, Таджикистана – Эмомали Рахмон, Туркменистана – Сердар Бердымухамедов и Узбекистана – Шавкат Мирзиёев. Позже Владимир Путин провёл отдельные двусторонние встречи с главами Казахстана и Узбекистана, премьер-министр Армении Никол Пашинян. Перед началом неформального саммита его участники побывали в музеях-заповедниках "Павловск", "Царское Село" и "Петергоф".