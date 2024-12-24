В метро Екатеринбурга на два дня полностью остановят работу касс

В Екатеринбургском метрополитене рассказали о режиме работы в новогоднюю ночь и 1 января.

Как сообщает официальный Telegram-канал городской подземки, в ночь с 31 декабря 2024 на 1 января 2025 года движение поездов будет организовано до 01:00. Режим работы метрополитена 1 января останется без изменений – с 06:00 до 24:00.

Ранее сообщалось, что 31 декабря 2024 и 1 января 2025 года проезд в метро, трамваях и троллейбусах Екатеринбурга будет абсолютно бесплатным для всех желающих. Как пояснили в метрополитене, в связи с этим 31 декабря и 1 января работа касс подземки будет полностью приостановлена.

Напомним, накануне стал известен предварительный прогноз погоды на новогоднюю ночь в Свердловской области.