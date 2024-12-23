Синоптики дали прогноз на новогоднюю ночь в Свердловской области

Стал известен предварительный прогноз погоды на новогоднюю ночь в Свердловской области.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, погоду региона определит дальняя периферия арктического циклона. В праздничную ночь на юге области и в Екатеринбурге осадки маловероятны, а на севере области ожидается небольшой снег.

Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха ночью 31 декабря 2024 года составит -5,-10 градусов. Днем 1 января 2025 года потеплеет до -3,-6 градусов.

Ранее сообщалось, что предновогодняя неделя на Среднем Урале будет преимущественно теплой. Снега не ожидается.