На улицы Екатеринбурга выйдет новый трамвай "Львенок"

В ближайшее время на улицах Екатеринбурга начнет курсировать новый трамвай 71-911ЕМ "Львенок". Об этом в своих социальных сетях написал глава города Алексей Орлов.

По его словам, в уральскую столицу транспорт отправится сегодня - 24 декабря. Трамвай уже прошел обкатку на Невском заводе электрического транспорта и готов к эксплуатации. Полностью низкопольный состав имеет одну секцию и способен одновременно вместить в себя более 100 пассажиров.

"Уверен, "Львенок" станет отличным пополнением в нашем "трамвайном прайде"!" - написал Орлов.

Напомним, что со "Львенком" жители уральской столицы могли познакомиться на маршруте "Екатеринбург – Верхняя Пышма", который был запущен в 2022 году.