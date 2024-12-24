Алексей Орлов на предновогодней встрече с уральскими СМИ рассказал о главном для екатеринбуржцев

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня на предновогодней встрече с руководителями и главными редакторами уральских СМИ рассказал свое видение развития мегаполиса и поделился информацией о сроках реализации самых значимых для горожан проектов.

Уборка снега

Алексей Орлов и сейчас не готов кому-либо из городских служб поставить по этой позиции пятерку. Но еще раз отметил, что за те 4 года, что он уже отработал на посту мэра, качество уборки города неизмеримо выросло.

«В Питере давно были? Я на выходных был. Обувь после похода по Невскому проспекту в центре города испорчена мгновенно. Давайте мы бионордом заливать будем, чтобы не скользить. Но это будет обратная сторона медали: нас на вилы поднимут, что люди возвращаются домой с испорченной обувью. Это агрессивная среда, агрессивный материал», — уверен мэр.

По словам мэра, в работе по уборке от снега администрация оперативно готова корректировать и подходы, и технологии, и систему работы, особенно зимой. И попросил журналистов призвать их аудиторию среди екатеринбуржцев: 1 - быть более ответственными водителями - не бросать авто на обочинах улиц, что крайне затрудняет очистку, 2 - активней в хорошем смысле "давить" на управляющие компании, так как именно они отвечают за расчистку дворовых территорий.

Стройка у озера Шарташ

Глава Екатеринбурга напомнил, что по проекту строительства у озера Шарташ «большие общественные обсуждения» послужили поводов отклонения изначального проекта. Напомним, реализовывать проект планирует федеральный застройщик «Самолет».

«Купил "Самолет" землю не согласовав с нами, он и не обязан это делать — появилось предложение на рынке и он приобрел. Сейчас будут большие общественные обсуждения. Насколько этот проект будет негативно влиять на состояние озера Шарташ и будет ли влиять — в этом я не специалист»,— сказал Алексей Орлов.

И подчеркнул, что какого-то особого отношения к федеральным застройщикам в Екатеринбурге нет.

Березовая роща

Мэр Екатеринбурга, отвечая на вопрос о взаимодействии мэрии с застройщиками, привел пример истории Березовой рощи как ситуацию, когда удалось прийти к соглашению с девелопером в части сокращения застройки в пользу сохранения зеленых насаждений.

«Что касается проблемных вопросов – мы стараемся оперативно реагировать. По Березовой роще – нас же не спросили, когда эту землю продавали. Есть решение суда, обязывающее утвердить проект планировки – я с судом не имею права спорить. За неисполнение решения предусмотрена уголовная ответственность. Призывы – а давайте поменяйте участок, так это право застройщика, который купил участок. Мы провели колоссальную работу. «Атомстройкомплекс» обязался сделать парковую зону 16 га» – подчеркнул Алексей Орлов.

Развязка у "Калины"

Срок сдачи развязки у завода «Калина», который обозначил мэр Екатеринбурга, конец 2025 года.

"В 2025 году должны завершить строительство объекта. По крайней мере, экспертиза вышла, все решения по увеличению стоимости строительства приняты. Технология есть и закон позволяет нам сегодня это сделать", - пояснил Алексей Орлов.

Он напомнил историю этого многострадального проекта.

"Были риски расторжения контракта, тогда мы, наверное, и в 2027 году не достроили бы объект. Но мы работаем в рамках контракта. Какие сложности возникли? Во-первых, это проект 2014 года. Не было учтено огромное количество сетей, которые надо было вынести. Это дополнительные затраты. Все вы видите, как выросла стоимость материалов. Но здесь снова есть механизмы. Проект переработанный снова зашел на экспертизу", - сообщил градоначальник.

Напомним, развязку у «Калины» строят конца 2021 года. Первоначально звучала дата окончания строительства - декабрь 2024 года. На сентябрь 2024 года готовность здесь составляла около 77%. И, поскольку компания ООО «АльмакорГруп» (Москва) к этому времени подала на банкротство, работы были приостановлены. Возобновление стройки началось как раз в середине декабря.

Снос "Призмы"

Многострадальный и многоэтажный недострой около железнодорожного вокзала, как сообщил Алексей Орлов, будут сносить. Затраты на эти работы пока рассчитываются.

"Точную сумму еще необходимо определять. По экспертизе, начиная с пятого этажа, — это незаконное строительство. Это решение суда вступит в силу в мае 2025 года. Колоссальную работу провели, там огромное количество собственников. Основной собственник, к сожалению, скончался, но там есть наследники. Необходимо будет пройти все процедуры, когда это дойдет до судебных приставов",— прокомментировал глава города.

И добавил: "Этот «зуб», как его называют в народе, конечно, безобразие. Кроме того, это еще и небезопасно".

Транспортная реформа

На встрече с главредами Алексей Орлов сообщил, что подписал постановление о переводе городских автобусов на новый принцип работы: с 1 февраля вся плата за проезд будет поступать в городской бюджет. Муниципалитет уже готовит аукционы брутто-контрактов с перевозчиками.

Такая система, полагают в мэрии, позволит эффективней контролировать работу общественного транспорта.

Напомним, что несколько раньше на систему брутто-контрактов в Екатеринбурге перевели троллейбусы и трамваи. И уже за осенние месяцы это позволило поднять зарплаты водителей, кондукторов ЕМУП «Гортранс», сначала на 10%, затем еще на 30 %. Соответственно, удалось остановить отток кадров из отрасли. По словам мэра, пока остается сложной ситуация с водителями автобусов. Градоначальник уверен, что переход на брутто-контракты позволит и здесь отладить систему.

Кстати, в ходе общения с главредами мэр неоднократно акцентировал внимание на общем дефиците кадров, в том числе в рамках потребностей городского хозяйства.

«Страшнейший дефицит кадров, у нас такой безработицы не было никогда — меньше 0,2 процента. Это исторический минимум. 8 вакансий на 1 соискателя. То есть, человек выбирает, куда пойти работать. Непростая ситуация», — отметил в ходе диалога Алексей Орлов.

Формирование единой набережной Екатеринбурга

Алексей Орлов сразу отметил, что этот масштабный проект не только многоплановый, но и длительный. И вполне может быть завершен уже после его каденции в кресле градоначальника.

«Моя задача сегодня наметить эту цель, и сделать этот процесс необратимым. Поэтому фрагментами, небольшими кусочками мы сейчас её благоустраиваем», – сказал мэр Екатеринбурга.

Кстати, в рамках как раз работы с фрагментами, в Екатеринбурге в 2025 году на полтора месяца перекроют улицу Куйбышева для строительства подземного пешеходного перехода.

«Не исключено, что улицу придется на месяц-полтора перекрыть, потому что надо строить открытым способом. Хотели сделать проколом изначально, но у нас по сетям очень компактный город», — пояснил глава Екатеринбурга.

Напомним, еще летом 2021 года глава Екатеринбурга Алексей Орлов предложил суперпроект благоустройства всей набережной Исети. Цель проекта - создать в Екатеринбурге единую общественную территорию с массой рекреаций и возможностей длиной 32 км. Концепция набережной столицы Урала стала предметом обсуждения на «Совете неравнодушных горожан».

В завершении диалога с редакторами и руководителями уральских СМИ Алексей Орлов предложил формат такого общения сделать традиционным.