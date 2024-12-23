В Тобольске на трех школьников возбудили дело по статье о теракте после поджога снегоуборочной машины

Пятиклассника и двух девятиклассников обвинили в совершении теракта после поджога снегоуборочной машины в Тобольске, сообщает Baza.

По данным канала, инцидент произошел 21 декабря, около 18.00, на базе РЖД на окраине Тобольска. Злоумышленники подожгли снегоуборочную технику и облили белой краской. На месте обнаружили три пакета с пожарным углем, бутылку из-под краски, след обуви 36-го размера и два открытых огнетушителя.

Оперативники задержали подозреваемых. Ими оказались трое учеников школы на севере города. По версии следствия, подростки получили задание в мессенджере от неизвестного, который обещал заплатить им за поджог.

На школьников возбудили уголовное дело по статье о теракте, старших подростков поместили в ИВС. Пятиклассник не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности — его поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей в Тюмени.