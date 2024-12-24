ВСУ попытались атаковать аэродром "Миллерово" в Ростовской области

ВСУ попытались атаковать военный аэродром "Миллерово" в Ростовской области.

Временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь поздно вечером 23 декабря сообщал, что в районе аэродрома сбили восемь украинских дронов.

Сегодня утром Слюсарь уточнил, что за ночь в Миллеровском и Тарасовском районах уничтожено еще четыре БПЛА. "Пострадавших нет, информация о последствиях на земле уточняется", - написал он в своем телеграм-канале.

11 декабря Таганрог подвергся ракетной атаке. Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что повреждено промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей. Кроме того, в результате атаки повреждена котельная. Позднее Минобороны РФ уточнило, что украинские войска атаковали Таганрог шестью баллистическими ракетами ATACMS, целью был военный аэродром. По данным ведомства, две ракеты сбиты боевым расчетом ЗРПК "Панцирь", остальные – отклонены средствами радиоэлектронной борьбы. Из-за падения обломков есть пострадавшие среди личного состава. В министерстве подчеркнули, что атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа.