Хуснуллин: Готовится программа по восстановлению Курской области

Стало известно о подготовке программы по восстановлению приграничных районов Курской области.

Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, на это будут выделены деньги. "И я думаю, что, как только нам оперативная обстановка позволит, мы за год-два основную работу там сделаем", — указал он.

Отмечается, что у властей "опыт есть уже накопленный" проведения таких работ, сообщает РИА Новости.

Ранее власти Курской области оценили затраты на ее восстановление в 700 млрд руб.