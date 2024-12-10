Снова? Комитет Госдумы рекомендовал проработать вопрос повышения зарплат учителям

Комитет Госдумы по просвещению предложил рекомендовать Правительству РФ снова проработать вопрос повышения оплаты труда педагогов, в том числе преподавателей и мастеров производственного обучения, колледжей и техникумов. Соответствующий проект постановления внесен в Госдуму.

Проблема нищенских зарплат учителей не двигается с места уже много лет. Зарплаты им хоть и периодически индексируются, но они остаются крайне низкими - на одну ставку это в среднем 28 тыс. рублей "чистыми", подсчитала недавно "Родная школа" на основании официальных данных. Как говорит лидер движения член-корреспондент РАН доктор физико-математических наук Алексей Савватеев, эта зарплата "несовместима с жизнью" и является позором для страны.

При этом власти уже много лет говорят о том, что разработают какую-то новую систему оплаты труда педагогов, но все остается по-прежнему. В том числе в прошлом году глава Минпроса Сергей Кравцов обещал разработать единую систему оплаты труда учителей до конца 2023 года. Это так и не было сделано, и больше Кравцов об этом не вспоминал.

Регулярно поручает повысить зарплаты учителей и президент РФ Владимир Путин.