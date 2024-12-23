23 Декабря 2024
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Фото: скриншот из социальной сети instagram (instagram признан экстремистским и запрещен в РФ)

"Я стрелец - мы склонны делать что-то яркое". Депутат ЗакСО Блохин рассказал про вечеринку в стиле Лас-Вегаса

Депутат заксобрания Свердловской области и член партии КПРФ Станислав Блохин ответил на обвинения в прожигании денег на "лакшери жизнь". Напомним, что пристыдил депутата глава регионального исполкома "Народного фронта" Вадим Савин, который увидел в социальных сетях Блохина фото и видео с вечеринки в стиле VIP-казино Лас-Вегаса. Назвав это "предновогодней вечеринкой" Савин заявил, что образ американского миллионера не совсем сочетается с коммунизмом. На это депутат пояснил, что мероприятие не относилось к Новому году и порекомендовал лучше проверять информацию перед публикацией критики.

"Один из вышеупомянутых журналистов (Савин), видимо, начал интересоваться, почему он не был приглашен. По всей видимости, он зашел на мои личные соцсети и начал анализировать мою личную жизнь. Но это мои личные сети. И был мой день рождения ровно неделю назад, который был тематическим. Я по знаку зодиака стрелец, стрельцы склонны к тому чтобы делать что-то такое интересное, яркое. Я считаю, что мой день рождения прошел ярко, он был тематическим, но это не значит что там были квадроберы или с детского утренника люди пришли. Мне просто подарили яркий пиджак, я был в хорошей компании, были близкие люди. То есть это не было мероприятия на тысячу человек, всего было 45 человек. Но была тематика, да", - заявил Блохин в эфире "КрикТВ".

Предновогодняя вечеринка в стиле VIP-casino Лас-Вегаса, организованная депутатом ЗакСО Станиславом Блохиным(2024)|Фото: скриншот из социальной сети instagram (instagram признан экстремистским и запрещен в РФ)

Предновогодняя вечеринка в стиле VIP-casino Лас-Вегаса, организованная депутатом ЗакСО Станиславом Блохиным(2024)|Фото: скриншот из социальной сети instagram (instagram признан экстремистским и запрещен в РФ)

По его мнению, Савин мог перепутать два мероприятия, соединив их в одно - день рождения и пятый юбилейный корпоратив денежного клуба Cashflow196, куда действительно было приглашено более 200 влиятельных предпринимателей. Последнее проходило в несколько этапов и имело очень насыщенную программу. Стоит отметить, что публикации с Cashflow196 и дня рождения в социальных сетях Блохина идут одна за другой.

"20 декабря - это очень официальное мероприятие, торжественное, 200 человек. А то что было неделю назад (день рождения - прим.ред.) мы уже все забыли. Я хочу на этом акцентировать внимание. Он (Савин) преподнес это в очень изощренном виде. И день рождения - он раз в году и, наверное, я как человек, который достаточно много времени проводит в официальных заведениях, на заседаниях, комитетах, на выездах разных, наверное, имею право провести день рождения в той тематической стилистике, в которой мне предложили организаторы. Мне сказали, будет ярко, красиво. Почему нет?" - добавил депутат.

Он также опроверг слова главы "Народного фронта" о том, что никак не участвует в помощи участникам СВО. По словам Блохина, все кто входит в КПРФ помогают бойцам. Например, были закуплены автобусы, Нива и экипировка. Помимо этого он входит в клуб "Cashflow", откуда на днях под его руководством в зону спецоперации были направлены фуры с гумпомощью, а также является организатором бизнес-сообщества "Бизнес Баня", собирающего крупные сборы на помощь солдатам.

"Почему я это не афиширую, потому что у меня комитет - это молодежная политика, спорт и туризм. Я такие вещи освещаю. Понятно, что сейчас трудное время и нужно сплотиться, но есть два типа людей: кто помогает и об этом говорит, и кто помогает, но об этом знает узкий круг людей. Это же право каждого человека, как и день рождения - кто-то отмечает, кто-то нет", - добавил Блохин.

Он не захотел озвучивать потраченную на СВО сумму, но ведущий отметил, что по имеющимся у него данным, она составляет около 6 млн рублей. Он также посоветовал депутату все же хотя бы изредка публиковать посты о помощи участникам спецоперации, чтобы впредь избежать подобных нападок.

Теги: Блохин, ЗакСО, Лас-Вегас, СВО, вечеринка


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