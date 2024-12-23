23 Декабря 2024
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Общество Свердловская область
Фото: скриншот из социальной сети instagram (instagram признан экстремистским и запрещен в РФ)

Депутата ЗакСО Блохина пристыдили за лакшери-вечеринку в стиле VIP-казино Лас-Вегаса

Депутат законодательного собрания Свердловской области, вице-президент строительной компании "Маяк" Станислав Блохин стал главным героем сегодняшних новостей благодаря своей предновогодней вечеринке в стиле VIP-казино Лас-Вегаса, прошедшей накануне в Екатеринбурге. Как отметил глава регионального исполкома "Народного фронта" Вадим Савин, такого рода мероприятия с элитным алкоголем, рулеткой и образами американских миллионеров не совсем вяжутся с выстраиваемым образом коммуниста, члена партии КПРФ.

Предновогодняя вечеринка в стиле VIP-casino Лас-Вегаса, организованная депутатом ЗакСО Станиславом Блохиным(2024)|Фото: скриншот из социальной сети instagram (instagram признан экстремистским и запрещен в РФ)

Предновогодняя вечеринка в стиле VIP-casino Лас-Вегаса, организованная депутатом ЗакСО Станиславом Блохиным(2024)|Фото: скриншот из социальной сети instagram (instagram признан экстремистским и запрещен в РФ)

В своем Telegram-канале Савин написал, что вечеринка не проводилась на бюджетные деньги и имела место быть. Однако именно то, что Блохин является ее организатором не могло не привлечь внимания. По его словам, "Народный фронт" знаком с Блохиным по одной из тем, поднятых на "прямой линии" президента РФ. Тогда жители деревни Большая Грязнуха в Каменском районе пожаловались на разработку песчаного карьера, из-за работ над которым высох водоем, пересохли лесные родники и были испорчены плодородные земли. Доставляют дискомфорт и грузовики, которые перевозят песок через населенный пункт, из-за чего местным жителям просто нечем дышать. В ответ же представители карьера заявляют, что это дорога общего пользования, а потому пользоваться ею им никто запретить не может.

Савин отметил, что давно юридически помогает жителям деревни, а потому знает, что карьер, который якобы "ведет полузаконную деятельность, отравляя жизнь местным жителям", принадлежит семье депутата Блохина. Сам депутат был там заместителем директора.

"Я не поленился, полистал страницы социальных сетей Станислава на предмет его помощи уральским мужикам, участвующим в СВО. Но что-то не нашел информацию о поездках коммуниста "за ленточку". Зато много фото и видео о путешествиях по миру и лакшери жизни. Возможно коммунист как истинный верующий делает добро в тайне. Интересно, Геннадий Андреевич уже в курсе, что свердловский коммунизм не по заветам Ильича, а в стиле ласвегасского казино..." - написал Савин в соцсетях.

Он также задался вопросом, знали ли другие приглашенные депутаты заксобрания о формате вечеринки или просто вошли не в ту дверь?

Сам Станислав Блохин нападки в свою сторону пока не комментировал.

Теги: Блохин, ЗакСО, КПРФ, вечеринка


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