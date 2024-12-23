2 тысячи челябинских детей получат подарки от Благотворительного фонда РМК

В Челябинской области стартовала новогодняя акция "Чудо уже здесь". Подарки от Благотворительного фонда РМК получат 2 тысячи детей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, акция "Чудо уже здесь" – это новогодний проект Благотворительного фонда РМК. Впервые она была проведена в конце 2020 года, чтобы поддержать семьи, попавшие в сложную жизненную ситуацию во время пандемии ковида. С тех пор это стало доброй традицией – создавать ощущение сказки и дарить новогоднее чудо детям из многодетных и малообеспеченных семей, ребятам, оставшимся без попечения родителей, а также детям с ограниченными возможностями здоровья.

"Каждый год мы стараемся выбрать для детей интересные и полезные подарки. В этом году мы подготовили для них наборы для творчества. Это гипсовые игрушки, которые ребята смогут раскрасить, как им захочется, и повесить на елку. Мы очень надеемся, что этот творческий процесс раскрашивания объединит всю семью, также это занятие будет очень полезно для развития мелкой моторики у детей с разными особенностями здоровья", - отметила руководитель Благотворительного фонда РМК Мария Горшкова.

Развозить подарки помогают добровольцы Волонтерского центра РМК "Сила Урала". Чтобы создать атмосферу праздника, волонтеры на время перевоплощаются в Дедов Морозов и Снегурочек.

"Чудо уже здесь" – это не просто акция, это настоящий праздник, который благотворители каждый год создают для детей. В этом году новогоднее чудо свершится для нескольких тысяч детей. Более 2 тысяч подарков отправятся в Челябинскую область, остальные – детям из Свердловской и Оренбургской областей.