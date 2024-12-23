Новогодняя акция "Чудо уже здесь" стартовала в Свердловской области

В Свердловской области стартовала новогодняя акция "Чудо уже здесь". Это новогодний проект Благотворительного фонда РМК.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, впервые акция была проведена в конце 2020 года, чтобы поддержать семьи, попавшие в сложную жизненную ситуацию во время пандемии. С тех пор это стало доброй традицией – создавать ощущение сказки и дарить новогоднее чудо детям из многодетных и малообеспеченных семей, ребятам, оставшимся без попечения родителей, а также детям с ограниченными возможностями здоровья.

"Каждый год мы стараемся выбрать для детей интересные и полезные подарки. В этом году мы подготовили для них наборы для творчества. Это гипсовые игрушки, которые ребята смогут раскрасить, как им захочется, и повесить на елку. Мы очень надеемся, что этот творческий процесс раскрашивания объединит всю семью, также это занятие будет очень полезно для развития мелкой моторики у детей с разными особенностями здоровья", - рассказала руководитель Благотворительного фонда РМК Мария Горшкова.

Развозить подарки помогают добровольцы Волонтерского центра РМК "Сила Урала". Чтобы создать атмосферу праздника, волонтеры на время перевоплощаются в Дедов Морозов и Снегурочек.

"Я одна воспитываю четырех детей, помочь мне некому. Мужа нет, родителей тоже уже нет. Водиться с младшим сыном, которому скоро исполнится год, помогает старшая дочь, хотя ей самой всего 11 лет. И конечно, такой праздник для детей устроили, подарки им подарили! Для них это действительно чудо, они его на всю жизнь запомнят!", - поделилась многодетная мама Сания Зобнина.

"Чудо уже здесь" – это не просто акция, это настоящий праздник, который благотворители каждый год создают для детей. В этом году новогоднее чудо свершится почти для 15 тысяч детей: 13 тысяч подарков отправятся ребятам из Свердловской области, еще 2 тысячи наборов – детям из Челябинской и Оренбургской областей.