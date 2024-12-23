В Приднестровье запретили вывозить топливные ресурсы

В Приднестровье запретили вывозить топливные ресурсы. Решение принял руководитель этого государства Вадим Красносельский.

Запрет распространяется на каменный, бурый и древесный уголь, торф, кокс, необработанные лесоматериалы, деревянные шпалы, топливную и бондарную древесину, включая щепу и опилки. Документ вступает в силу на следующий день после официального опубликования.

В Молдавии и Приднестровье в декабре введен режим ЧП в связи с ожидаемым прекращением с 1 января транзита российского газа через Украину, пишет ТАСС.