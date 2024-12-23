СВР: Санду может развязать войну через операцию в Приднестровье

У Службы внешней разведки России появилась информация о возможной подготовке президентом Молдовы Майей Санду военной операции в Приднестровье.

Недавно политик провела совещание с руководством правительства страны по вопросам энергетической безопасности. В конце Санду высказалась о "необходимости разработать план военной операции по установлению контроля над Приднестровьем и ликвидации российского миротворческого присутствия в регионе". После таких заявлений никто не может гарантировать, что молдавский президент действительно не попытается развязать реальную войну в регионе, говорится в сообщении СВР, имеющемся в распоряжении ТАСС.

В мае 2023 г. власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) попросили Россию увеличить число миротворцев, это оправдано с учетом роста рисков безопасности. Миротворческие силы могут быть увеличены, в том числе за счет живущих в ПМР россиян.