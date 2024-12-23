Telegram впервые за три года с момента запуска монетизации стал прибыльным

Впервые за три года с момента запуска монетизации Telegram стал прибыльным, сообщил сооснователь мессенджера Павел Дуров.

"Общая выручка Telegram в 2024 году превысила $1 млрд, мы завершаем год с более чем $500 млн денежных резервов, не считая криптоактивов", - написал он в своем Telegram-канале.

Также Дуров сообщил, что в этом году количество подписчиков Telegram Premium утроилось, превысив 12 миллионов, доходы от рекламы также выросли в несколько раз. Бизнесмен назвал 2024 год "очень удачным" для мессенджера.

Ровно четыре года Дуров объявил о начале монетизации Telegram. Он пообещал, что текущие сервисы останутся бесплатными, но появятся про- и бизнес-аккаунты с дополнительными платными функциями. Также он заявлял, что реклама не появится в личных и групповых чатах, но каналы, многие из которых имеют миллионную аудиторию, должны будут коммерциализироваться. В июле этого года Telegram открыл возможность монетизации российских каналов.

Напомним, сам Дуров продолжает оставаться во Франции под судебным надзором. Он должен отмечаться дважды в неделю в суде и не может покидать страну.