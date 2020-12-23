Павел Дуров объявил о начале монетизации Telegram

Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о начале монетизации популярного и бесплатного сервиса. Об этом он сообщил в своем канале в Telegram.

По словам Дурова, аудитория его детища приближается к 500 млн. "Многие задают вопрос: кто будет платить за этот рост? Ведь чем больше пользователей, тем больше расходов на серверы и трафик. А поддержка проектов нашего масштаба обходится в сотни миллионов долларов в год", - пишет Дуров.

"На протяжении большей части истории Telegram я оплачивал счета компании из личных сбережений. Но при текущих темпах роста Telegram находится на пути к миллиардам активных пользователей – и соответствующим расходам", - добавил разработчик.

Он пишет, что есть два выхода – продать компанию крупному игроку или начать зарабатывать деньги. Продавать сервис он не хочет. "Со следующего года Telegram начнет монетизироваться. Благодаря достигнутому масштабу, мы сможем монетизировать Telegram ненавязчиво – большинство пользователей едва ли заметят серьезные изменения", - обещает Дуров.

Текущие сервисы останутся бесплатными, но появятся про- и бизнес-аккаунты с дополнительными платными функциями. Реклама не появится в личных и групповых чатах, но вот каналы, многие из которых имеют миллионную аудиторию, должны будут коммерциализироваться.

"Во многих странах владельцы таких каналов зарабатывают на показе рекламы своим подписчикам, иногда через сторонние рекламные платформы. Рекламные объявления, которые они публикуют, выглядят как обычные сообщения и нередко навязчивы. В этой связи мы предложим нашу собственную рекламную платформу для каналов, которая обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность, а нам позволит покрывать расходы на серверы и трафик", - рассказал Дуров. Если владельцы популярных каналов согласятся монетизироваться через рекламную платформу Telegram, то он получат "бесплатный трафик пропорционально их охвату".