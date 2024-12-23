23 Декабря 2024
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Политика Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Уральскому мэру дали 3 года колонии за крупную растрату

Суд вынес приговор главе Горноуральского городского округа Дмитрию Летникову. Ближайшие годы мэр проведет в колонии.
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Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, градоначальник обвинялся по трем эпизодам, предусмотренным частью 3 статьи 160 УК РФ – "Присвоение или растрата с использованием служебного положения в крупном размере". Ленинский районный суд Нижнего Тагила пришел к выводу, что вина Летникова в растрате доказана. Ему назначено 3 года колонии общего режима.

Осужденный чиновник лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функции представителя власти, а также организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на 3 года. Летников был взят под стражу в зале суда.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, установлено, что глава Горноуральского городского округа, используя свое служебное положение, в 2020 и 2022 годах похитил средства муниципалитета – 141 тысячу рублей. Ими была оплачена стоимость путевок для супруги главы в санатории Крыма, Башкортостана и Челябинской области, а также проезд для него и жены к месту отдыха.

Ранее в "Единой России", где состоит глава, заявляли, что если вина Дмитрия Летникова подтвердится, то его исключат из партии.

Теги: Летников, растрата, суд, Горноуральск


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