Лукашенко и Путин встретятся "буквально через несколько дней"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко с Владимиром Путиным до Нового года. Об этом сообщает агентство БелТА, сообщает ТАСС.

"И если нужно будет обсудить на нашем уровне какие-то вопросы, мы их обсудим", - сказал президент Белоруссии.

Лукашенко отметил, что 2025 год будет непростым, поэтому нужно расширять традиционные рынки. Из-за этого президент на прошлой неделе посетил Оман и Объединенные Арабские Эмираты.

"В Китай в ближайшее время и так далее. Это речь идет о диверсификации наших рынков", - сказал белорусский лидер.

В последний раз лидеры государств встречались 6 декабря во время заседания Союзного государства.

Тогда был подписан договор о гарантиях безопасности между двумя странами.

Владимир Путин пригласил военных из Белоруссии принять участие в параде Победы на Красной Площади в 2025 году, когда состоится празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.