США призвали своих граждан немедленно уехать из Белоруссии

Госдеп США призвал американских граждан, находящихся в Белоруссии, немедленно покинуть республику.

Ведомство также призвало американцев отказаться от поездок в эту страну.

В заявлении на сайте Госдепа в числе причин называются поддержка Белоруссией СВО, риск задержания, возможность гражданских беспорядков.

Отметим, через месяц - 26 января - в Белоруссии должны пройти выборы главы республики. Центральная избирательная комиссия Белоруссии сегодня зарегистрировала Александра Лукашенко как кандидата в президенты страны.