В Екатеринбурге пермяка осудили за призывы к терроризму в соцсетях

Пермяк Рамиль Якупов осужден за призывы к террористической деятельности и к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России. Соответствующее решение вынес Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге.

По данным Properm.ru, осужден Якупов был еще 13 сентября. Он приговорен к 10 годам колонии общего режима.

Сообщается, что осенью 2022 года он опубликовал несколько сообщений в чате признанного иноагентом Telegram-канале несколько записей. Как указывается в судебном решении, "в них содержались лингвистические и психологические признаки призыва к посягательству на жизнь президента РФ и его пресс-секретаря, военных комиссаров и сотрудников правоохранительных органов". Осенью 2023 года по факту публикаций возбудили уголовное дело, в марте 2024 года Якупова задержали, после допроса и до вынесения решения суда он находился под подпиской о невыезде.

Сейчас Якупов и его адвокат Ирина Конова ждут назначения даты рассмотрения жалоб в Апелляционном военном суде в подмосковной Власихе. До этого времени пермяк будет находиться в СИЗО-5 в Екатеринбурге. По словам защитника, обжалуется тяжесть наказания. Сообщается, что свою вину он признал, выразил раскаяние.