На главной елке Астрахани торжественно зажгли новогодние огни

Накануне на главной городской елке Астрахани зажгли новогодние огни.

На торжественном мероприятии присутствовал председатель Городской Думы Игорь Седов, который тепло поздравил горожан с наступающими праздниками.

Как сообщает пресс-служба Думы города Астрахани, в парке Дворца Культуры "Аркадия" состоялось торжественное открытие главной городской елки. Для астраханцев подготовили насыщенную развлекательную программу, работала рождественская ярмарка и несколько ярких фотозон. Концерт сопровождался театрализованным представлением, героями которого стали Дед Мороз и Снегурочка. С вокальными и танцевальными номерами выступили лучшие творческие коллективы города.

В завершение концертной программы на главной елке Астрахани торжественно зажгли огни, открыв сезон новогодних гуляний.