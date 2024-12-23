Каток в екатеринбургском Парке Маяковского закрыли через 9 дней после открытия

В екатеринбургском Парке Маяковского на ближайшие несколько дней закрыли каток.

Как сообщается на странице парка в соцсети, каток "Северное сияние" 23, 24 и 25 декабря работать не будет. В эти дни будет вестись подготовка льда к очень насыщенным новогодним праздникам.

"Информацией про новогоднюю ночь и праздники скоро поделимся, немного терпения", - добавили в парке.

Стоит отметить, что каток "Северное сияние" открылся совсем недавно – 14 декабря. Таким образом, до закрытия на перерыв он проработал только 9 дней.

Ранее стало известно, что в Парке Маяковского в Екатеринбурге открывается лыжная база.