ВСУ наносят удары по Донецку дальнобойными ракетами

ВСУ предпринимают попытки атаковать Донецк с применением дальнобойных ракет, сообщает ТАСС.

В городе работает система противовоздушной обороны. Сбиты как минимум шесть воздушных целей, над Донецком слышны взрывы.

Ранее сообщалось, что в результате массированного удара ВСУ по Рыльску погибли пять человек, 12 пострадали. Город в Курской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ 20 декабря. Российские средства ПВО сбили несколько ракет, выпущенных из американской РСЗО HIMARS.