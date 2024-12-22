Полиция установила предполагаемого виновника поджога почтового отделения в Твери

Полиция установила предполагаемого виновника поджога почтового отделения на улице Мусоргского в Твери, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД России по Тверской области.

Поджог был совершен 21 декабря. Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. В ходе реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан 26-летний житель Максатихи. В ходе допроса задержанный признался в содеянном.

Предварительно установлено, что подозреваемый действовал по указанию неизвестных злоумышленников. Аферисты обучили, как изготовить бутылки с зажигательной смесью и указали адрес отделения связи. Закрепив на голове скотчем мобильный телефон, молодой человек вел для кураторов онлайн-трансляцию своих действий.

В результате инцидента обошлось без пострадавших. Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается.