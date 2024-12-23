Предновогодняя неделя на Среднем Урале будет теплой

Предновогодняя неделя на Среднем Урале будет преимущественно теплой и бесснежной.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга со ссылкой на Уральский гидрометцентр, сегодня днем, 23 декабря, в городе ожидается минус 2-4 градуса. 24-го числа похолодает до 4-6 ниже нуля. Существенные осадки в эти дни и до воскресенья маловероятны.

Самым холодным днем, по предварительным прогнозам, станет четверг, 26 декабря – столбики термометров опустятся до 8 градусов мороза. Однако уже в пятницу потеплеет до минус 2-3 градусов. Примерно такая же погода сохранится и до Нового года, только с воскресенья добавятся ежедневные осадки в виде снега.

Ранее сообщалось, что в последних числах декабря 2024 года в Свердловской области ожидается аномальное для этого времени потепление.