В ДТП в Белоярском районе погибла пассажирка и пострадал 11-летний ребенок

В УГИБДД по Свердловской области раскрыли детали ДТП, произошедшего вечером воскресенья на 15-м км автодороги "Белоярский - Асбест" Белоярского района. В аварии пострадали три человека, включая 11-летнего ребенка. Еще одна пассажирка - 52-летняя женщина скончалась.

Трагедия произошла около 19.00, когда водитель "Пежо" ехал со стороны Асбеста в сторону Белоярского. По невыясненным пока причинам, автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Хонда" под управлением водителя 1974 г.р., который держал путь в Асбест.

Оба водителя получили травмы и были госпитализированы, как и 11-летний пассажир "Хонда". А вот пассажирке этого автомобиля не удалось отделаться лишь травмами - на пути в больницу она скончалась в машине "скорой".

Установлено, что у водителя "Пежо" стаж вождения составляет 17 лет, за которые он 39 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. У водителя "Хонды" стаж вождения 26 лет, административных правонарушений за ним не числится.

На месте происшествия сотрудники ДПС провели все необходимые замеры. По данному факту органами внутренних дел проводится расследование.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдать осторожность на дорогах, избегать спешки и необдуманных маневров, особенно при выезде на встречную полосу. Важно помнить, что любое неправильное решение может привести к трагедии, которая затронет не только вас, но и других людей.